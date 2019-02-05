Нью-Дели, 5 февраля, 2019, 20:39 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло 5 февраля на северо-западе Индии. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Айтен Юран

Как уточняется, эпицентр подземных толчков находился в 118 километрах от города Сринагар в штате Джамму и Кашмир. Сведений о возможных разрушениях и пострадавших на данный момент не поступало.

Ранее сегодня землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Индонезии. Сообщалось, что подземные толчки ощущались в Южном Ниасе, Пасамане, Париамане и Паданге.