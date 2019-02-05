Тегеран, 5 февраля, 2019, 20:26 — ИА Регнум. Правительство Сирии сохранит военное присутствие Ирана на своей территории, 5 февраля передает агентство Reuters.

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«Сирийское правительство считает своим долгом поддержку иранских сил безопасности на сирийской территории», — заявил глава МИД Сирии Валид аль-Муаллем, находящийся с визитом в Тегеране.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля в ходе встречи с аль-Муаллемом секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани пообещал «твердо и адекватно» ответить на израильские атаки в Сирии.

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