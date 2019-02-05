Тула, 5 февраля, 2019, 20:19 — ИА Регнум. 323 млн долларов — именно такую сумму желает зарабатывать Тульская область в сфере экспорта сельхозпродукции к 2024 году. 5 февраля область навестил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Нюансы воплощения планов в жизнь он обсудил с губернатором Алексеем Дюминым. Последний уверенно заявил, что дело в этом направлении движется.

Tularegion.ru Совещание по вопросам развития экспортного потенциала агропромышленного комплекса страны. Тула, 5 февраля 2019 года

Возврат земель в оборот

В Туле на совещании по вопросам развития экспортного потенциала агропромышленного комплекса (АПК) встретились руководители Минсельхоза РФ, главы регионов ЦФО, профильные министры субъектов и другие представители сферы. Специалисты собрались обсудить поручение президента Владимира Путина — к 2024 году более чем в два раза увеличить экспорт сельхозпродукции и создать в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе высокопроизводительный экспортно ориентированный сектор, развивающийся на основе современных технологий и обеспеченный высококвалифицированными кадрами.

Чтобы достигнуть этой цели, по подсчетам заместителя полномочного представителя президента России в ЦФО Артура Ниязметова, рост экспортных поставок ежегодно должен достигать 11%. Центральный федеральный округ этот показатель «перепрыгнул» еще в 2018 году — 16%.

»Центральный федеральный округ является драйвером развития АПК страны, и на него возложены большие задачи по наращиванию экспорта сельхозпродукции. По нашим подсчетам, в 2024 году ЦФО без учета экспорта из Москвы будет экспортировать продукцию на сумму 6,6 млрд долларов, что составит 15% от общего объема планируемого российского экспорта»,— сказал министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

Министр особо выделил Тульскую область и отметил, что регион на передовой в увеличении экспорта в сфере АПК. Среди приоритетных направлений он назвал масложировую и готовую пищевую продукцию.

Сегодня в Тульской области функционируют около тысячи сельхозорганизаций и фермерских хозяйств, более 160 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

»У нас выращиваются зерновые и зернобобовые, картофель, технические культуры, производятся молоко и мясо, активно развивается садоводство. В 2019 году мы даем старт промышленному овцеводству в регионе, в ближайшем будущем планируем выращивать и перерабатывать лен, — отметил губернатора Алексей Дюмин. — В отрасли растениеводства за последние три года обеспечено стабильное производство зерна — более полутора млн тонн ежегодно. В планах к 2021 году — обеспечить стабильное производство на уровне не менее двух млн тонн зерна».

Достичь этой цели в Тульской области хотят за счет возврата земель в оборот, повышения урожайности и программы по раскислению почв (повысить плодородие). По словам главы региона, за последние три года аграриям вернули в оборот 135 тысяч га неиспользуемых земель сельхозназначения. Именно поэтому область получила рекордную посевную площадь за 15 лет. В 2019 году известкование проведут еще на 30 тысяч га земли.

В 2018 году экспорт готовой продукции АПК достиг 126 млн долларов. Организована поставка растительного масла, напитков, продуктов переработки зерна, кондитерских изделий и товары мясопереработки.

»Мы будем наращивать объемы экспорта. Регион готов выполнить поставленную задачу и довести этот показатель до 323 млн долларов в 2024 году», — заявил Алексей Дюминна совещании.

Руководитель отдела политических исследований «Института региональной экспертизы» Евгений Крылов считает, что в последние годы область активно развивает сельское хозяйство и заслужено находится в числе лидеров сферы АПК и производству различных видов сельхозпродукции.

«Губернатор уделяет большое внимание поддержке молочного животноводства, привлечению инвестиций в сельское хозяйство, стимулированию качества тульских продуктов и поддержке местных производителей. Так, за последние пять лет продукция сельского хозяйства в фактически действовавших ценах в Тульской области возросла более чем вдвое», — говорит эксперт.

Совместные усилия с бизнесом

Тульская область и инвестиции за последнее время породнились. Сегодня регион входит в десятку регионов страны по привлечению инвестиций. Причем с каждым годом доля АПК в этом вопросе растет. За 2018 год область в сфере сельского хозяйства подписала 13 соглашений с инвесторами на сумму более 24 млрд рублей. Алексей Дюмин высказал предложения по расширению этой деятельности.

«Помочь обеспечить результат должны доступные льготные кредиты для экспортно ориентированных проектов. Также важно усилить меры поддержки по линии Российского экспортного центра — он должен стать настоящей опорой и партнером для ориентированных на экспорт сельхозпроизводителей. Более активно использовать инфраструктуру торгпредств страны за рубежом, ориентировать производителей на тесное взаимодействие с ними. Необходимо повышать конкурентоспособность нашей продукции, в том числе с учетом новых технологий — активно внедряя инструменты цифровой экономики. Стимулировать обновление парка сельскохозяйственной техники и оборудования», — заявил губернатор.

По мнению руководителя аналитического агентства «Национальный Эксперт» Михаила Белого, Тульская область демонстрирует успехи в развитии АПК и находится в тренде.

«Сегодня, с учетом повышения внимания к проблеме продовольственной безопасности, эта работа представляется особенно важной. Перед агропромышленным комплексом поставлена стратегическая задача — нарастить экспорт сельхозтоваров в 2,5 раза в течение ближайших нескольких лет. Тульская область системно работает в этом направлении. В частности, в настоящее время в регионе реализуется 30 инвестпроектов в сфере АПК на общую сумму 100 млрд рублей», — говорит эксперт.

Также Михаил Белый отмечает, что региональные власти пытаются создать максимально комфортные условия для агробизнеса, который все чаще приходит работать в регион. Однако важно развивать и новые направления, о необходимости такой работы заявил и глава региона Алексей Дюмин, подчеркнул эксперт.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по итогам 2018 года в Тульской области общая посевная площадь составила свыше 834 тысяч гектаров. Региональные аграрии собрали более 1 млн 800 тыс. тонн зерна в первоначальном весе, 425 тыс. тонн картофеля, 125 тыс. тонн рапса, порядка 40 тыс. тонн сои.

В отрасли животноводства в 2019 году ожидается прирост производства молока и мяса скота и птицы на убой в живом весе. Финансовая поддержка сельхозпроизводителей составила 1,6 млрд рублей. Средства направили на растениеводство, животноводство, обеспечение финансовой устойчивости хозяйств, развитие фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов. Также деньги отправляли на развитие сельских территорий: газификацию деревень, строительство сельских дорог и мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на селе.

Согласно статистике, продукция сельского хозяйства в фактически действовавших ценах за последние несколько лет в Тульской области возросла более чем вдвое с 35 927,3 млн рублей в 2013 году до 64 124,6 млн в 2018 году. Посевная площадь также увеличилась: с 552,2 тыс. га (2013 год) до 651,1 тыс. га (2017 год).

Поголовье скота на конец 2014 года составляло 61 тыс. голов, а на начало 2019-го уже 125,5 тыс. В минувшем году прирост составил 16,3 тыс. голов или 115% к плану 2018 года.

Одним из важных показателей является урожайность. Здесь Тульская область показывает хороший рост. В 2010 году этот показатель ровнялся 18,1 ц/га убранной площади, в 2017-м достиг почти 32 ц/га.

Производство молока в 2017-м составило 159,7 тыс. тонн, в 2018-м — уже 175,8 тыс. тонн или почти 16% к показателю прошлого года. Возросло производство мяса. Все показатели (крупный рогаты скот, свиньи, птица) — в плюсе. Рост составил 16,6 тыс. тонн — с 135,2 тыс. за 2017 год до 151,8 тыс. в 2018 году.