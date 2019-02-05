Курган, 5 февраля, 2019, 20:17 — ИА Регнум. В Курганской области для субъектов предпринимательской деятельности, реализующих новые инвестиционные проекты в регионе и бюджетных предприятий, строящих новые соцобъекты, будет применен специально разработанный энерготариф. Соответствующее соглашение подписали 5 февраля 2019 года врио губернатора Курганской области Вадим Шумков и представитель акционеров группы компаний ООО «Корпорация СТС» Алексей Бобров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

Специальный энерготариф будет аналогичен тарифу, установленному по Тюменской области, где он ниже в два раза. Таким образом Зауралье станет конкурентоспособным с соседним успешным регионом.

«Мы договорились, что сделаем всё, что зависит от нас, чтобы значение тарифа в Курганской области максимально приблизилось к значениям в других субъектах. Все новые проекты, которые будут начинаться в Курганской области, как по частным, так и по бюджетным инвестициям, пойдут в категории «прочие» с уровнем тарифа не выше, чем в соседних областях», — подчеркнул важность договоренностей врио губернатора Курганской области Вадим Шумков.

Глава региона отметил, что есть федеральный тариф, на который власти Зауралья повлиять не могут. Но есть региональная составляющая, так называемая сетевая надбавка.

«И мы договорились с компанией, что именно это значение мы должны приблизить к минимальным значениям других субъектов. Для всех новых проектов, которые будут проходить с 1 января текущего года, вводим в эксплуатацию тариф не выше, чем в соседней Тюменской области, которая сегодня является первой в части инвестиционной привлекательности», — уточнил Вадим Шумков.

В свою очередь, представитель ООО «Корпорация СТС» Алексей Бобров отметил, что население Курганской области на сегодняшний день «покупает электроэнергию по самым низким тарифам в стране». Хотя данное утверждение весьма спорно. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области тариф для населения, проживающего в домах с газовыми плитами в первом полугодии 2019 года составляет 2,99 рубля за кВт/ч, в Тюменской — 2,82, в Челябинской — 3,19, в Курганской — 3,32, в Омской — 3,92, в Московской — 5,56 рубля за кВт/ч.

«Губернатор обозначил, что вновь приходящие инвесторы, вновь открывающиеся производства будут получать электроэнергию по тарифам не выше, чем в Тюмени. Мы определили, что в ближайшие два-три года целевая модель по «прочим потребителям», за исключением новых инвесторов, и за исключением населения, должна приблизиться к Тюменской области, где самые низкие тарифы в Уральском федеральном округе», — отметил Алексей Бобров.

Интерес у корпорации в снижении тарифов для инвесторов очевиден: чем больше предприятий в Зауралье, тем больше потребителей электроэнергии.

«Компания во всей этой работе видит не сегодняшнюю сиюминутную выгоду, а перспективы для развития бизнеса. Любой бизнесмен хочет больше продавать. Чтобы больше продавать, нужно найти механизмы, которые привлекут к товару наибольший спрос», — пояснил Алексей Бобров.

И пообещал, что ООО «Корпорация СТС» покажет пример социальной ответственности в Курганской области. А именно, инвестирует в экономику Зауралья 1,6 млрд рублей путём создания новых предприятий, а также условий для привлечения инвесторов.