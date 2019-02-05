* ИГ — запрещённая в России организация

Вашингтон, 5 февраля, 2019, 19:56 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп будет участвовать в министерской встрече коалиции по борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 6 февраля в Вашингтоне, сообщила 5 февраля журналистам помощник пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс.

Gage Skidmore Трамп Дональд

По словам Уолтерс, Дональд Трамп будет выступать на этой встрече, в которой будут участвовать представители 79 стран.

Конференция будет направлена на то, «чтобы двигаться дальше в единстве и достижении общих целей в нашей приверженности разгрому ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сказала зампресс-секретаря Белого дома.

Напомним, США и их сателлиты проводят военные операции на территории Сирии без разрешения правительства САР и без мандата ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года президент Трамп заявил о победе над ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и уходе военных США из Сирии.