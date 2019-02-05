Киев, 5 февраля, 2019, 19:45 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия Украины сегодня, 5 февраля, зарегистрировала ещё четверых кандидатов в президенты. Таким образом, общее число зарегистрированных кандидатов в президенты Украины на данный момент составляет 34 человека.

Иван Шилов ИА REGNUM Кандидаты

«Сегодня комиссия зарегистрировала четырех кандидатов на пост президента Украины. Всего зарегистрированы 34 кандидата на пост президента Украины», — сказано в сообщении пресс-службы ЦИК Украины.

Сегодня были зарегистрированы — Виктор Кривенко от партии «Народный Рух Украины», Сергей Кривонос от партии «Воины АТО», самовыдвиженцы Сергей Носенко и Руслан Ригованов.