Париж, 5 февраля, 2019, 19:38 — ИА Регнум. В столице Франции полицейские применили слезоточивый газ против участников акции протеста, организованной профсоюзом CGT в Париже, сообщает 5 февраля RT.

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Акция протеста проходила в Париже на площади Согласия. К протестующим присоединились участники протестного движения «Жёлтые жилеты».

По информации агентства, слезоточивый газ был применен после начала столкновений между полицейскими и митингующими.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон обвинил в беспорядках, продолжающих сотрясать Париж, российские СМИ и некие «внешние силы».