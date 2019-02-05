Рабочий посёлок Плюсса, Псковская область, 5 февраля, 2019, 18:53 — ИА Регнум. Мемориальный музей-усадьбу Н.А.Римского-Корсакова не планируется включать в состав федерального Псковского объединённого музея: два усадебных комплекса — бывшие имения композитора Любенск и Вечаша — могут стать филиалом Российского национального музея музыки, расположенного в Москве. Как сообщили ИА REGNUM в Псковском областном собрании депутатов, о судьбе музеи-усадьбы рассказал спикеру регионального парламента его директор, председатель собрания депутатов Плюсского района Евгений Барканников.

Museums.pskov.ru Мемориальный музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова

«Неужели Псковской области не нужен наш музей?» — недоумевал Барканников.

По его словам, он ознакомлен с документами о создании Псковского объединённого музея-заповедника, согласно которым Мемориальный музей-усадьбу Н.А.Римского-Корсакова планируется передать в состав Российского национального музея музыки, все существующие филиалы которого находятся на территории Москвы. Такая же судьба, по словам Евгения Барканникова, ожидает и Мемориальный музей-усадьбу М.П.Мусоргского.

Барканников отметил, что за все годы работы музей Н.А.Римского-Корсакова ни разу не сотрудничал с Российским национальным музеем музыки, при этом, например, с Санкт-Петербургским государственным музеем театрального и музыкального искусства ежегодно проводит совместные мероприятия.

«Если уж нас кому-то надо передать, то лучше тем, с кем мы напрямую работаем долгие годы», — отметил Евгений Барканников, подчеркнув, что коллектив музея-усадьбы хотел бы, чтобы учреждение осталось в составе псковского музея.

Кроме того, в документах о преобразовании Псковского музея-заповедника, по словам Евгения Барканникова, ничего не сказано о Литературно-мемориальном доме-музее Ал. Алтаева (М.В. Ямщиковой), неизвестна судьба Новоржевского краеведческого музея.

«Что с ними будет? Останутся областными или станут муниципальными? Нам это тоже интересно», — обеспокоен Евгений Барканников.

Председатель Псковского областного собрания депутатов Александр Котов пообещал обсудить вопрос передачи музея-усадьбы Н.А.Римского-Корсакова в ведение учреждения культуры, не связанного с регионом, с органами исполнительной власти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, создание Псковского объединённого музея-заповедника в Псковской области началось со скандала: сотрудники Псковского музея выступили против объединения на базе музея-заповедника «Изборск» и против возможного назначения на пост директора создаваемого Псковского объединённого музея Наталии Дубровской, которая сейчас руководит музеем в Изборске.

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Напомним, семья композитора Николая Римского-Корсакова снимала усадьбу Вечаша под дачу в течение шести летних сезонов, начиная с 1894 года. Здесь он написал оперы «Садко», «Ночь перед Рождеством», «Сказка о царе Салтане» и другие. В 1907 году Николай Римский-Корсаков приобрел усадьбу Любенск, где провёл свои последние годы жизни и творчества: весной 1908 года он завершил здесь работу над своей последней оперой «Золотой петушок», здесь же и скончался в июне 1908 года.