Кострома, 5 февраля, 2019, 18:47 — ИА Регнум. На переобучение костромичей предпенсионного возраста потратят более 17 миллионов рублей, сообщает областное телевидение «Русь». Большая часть будет выделена из федерального бюджета.

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Ожидается, что обучение пройдут более 250 человек. Это пожилые люди, которые нашли работу или хотят ее найти.

«Подход к каждому соискателю будет индивидуальным. Чтобы организовать профессиональное обучение сотрудников, работодателям следует обратиться в центр занятости населения», — отмечают в областном телевидении.

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году через службы занятости было трудоустроено 15 тысяч костромичей, из них 1107 жителей предпенсионного и пенсионного возраста, 73 — направлено на профессиональное обучение. 106 организаций региона намерены провести обучение людей старшего возраста для их дальнейшего трудоустройства.

С региональными центрами занятости сотрудничают более 5 тысяч работодателей. Отметим, что в прошлом году профессиональное обучение прошли 687 костромичей, из них 507 — безработных.