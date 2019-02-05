Лондон, 5 февраля, 2019, 18:46 — ИА Регнум. Нефть марки Brent после восстановления выше $63 снова снизилась до $62 за баррель, 5 февраля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

К настоящему моменту нефть Brent снизились на 46 центов (-0,7%), до $62,05 за баррель. Максимум цены для «международного эталона» составлял $63,63 за баррель.

Нефть марки WTI подешевела на 50 центов (-0,9%), до $54,06 за баррель. Ранее марка достигла максимума за два месяца — $55,75 за баррель.

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