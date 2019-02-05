Киев, 5 февраля, 2019, 18:29 — ИА Регнум. На Украине неоднозначно оценивают решение окружного административного суда Киева, который запретил уроженке США Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. Напомним, сегодня суд удовлетворил ходатайство депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука.

(сс) Iryna Demianchuk Ульяна Супрун

«Админсуд по нашему иску запретил Ульяне Супрун выполнять обязанности главы Минздрава», — написал 5 февраля на своей странице в Фейсбук лидер фракции «Радикальная партия» Олег Ляшко.

По словам вице-премьер-министра Украины Павла Розенко, нет никаких юридических оснований для того, чтобы снимать Супрун с занимаемой должности. Он сообщил, что, несмотря на решение суда, последнее слово будет за правительством.

«Супрун была назначена на должность согласно украинскому законодательству. Была уже не одна попытка через решение суда обжаловать ее назначение, однако они подтверждали правомерность нахождения Супрун в должности», — сказал Розенко 5 февраля в эфире одного из украинских телеканалов.

Вице-премьер связывает решение суда с попыткой политических сил вернуть коррупцию в систему здравоохранения. «Это попытка вернуть коррупционные схемы в систему здравоохранения… Вопрос реформирования системы здравоохранения остается основным приоритетом нашей деятельности, так как за 27 лет система была полностью разрушена, и фактически сегодня мы поднимаем ее с нуля», — рассказал Розенко.

Кроме того, депутат от фракции «Батькивщина» Игорь Луценко считает, что суд принял решение об отстранении Супрун в результате «политических договоренностей».

«Для меня это решение суда было сюрпризом. Суд бы не лишил поста такого рода политическую фигуру без санкции или политической договоренности. Хотя она исполняющая обязанности, всё равно это очень важная должность. Возможно, это проявление какой-то политической комбинации. Сама власть, которая поставила Супрун на эту должность, не заинтересована в этом. Это дело делается руками других политиков», — пояснил Луценко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Мосийчук в ходатайстве об обеспечении административного иска в отношении Супрун обосновал необходимость запретить ей исполнять обязанности министра тем, что «ее назначение на эту должность в установленном порядке компетентным органом осуществлено не было». Уроженку США Супрун назначили и.о. министра здравоохранения в июле 2016 года.