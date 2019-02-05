Киев, 5 февраля, 2019, 18:20 — ИА Регнум. «Правоохранительные органы Украины должны отреагировать на призывы к федерализации и прекращении войны на условиях Кремля, которые озвучивают представители пророссийских партий» — «Оппозиционный блок» и «Оппозиционная платформа — За жизнь». Об этом 5 февраля в кулуарах рады заявил депутат, глава фракции «Народный фронт» Максим Бурбак.

Александр Горбаруков ИА REGNUM СБУ

«Все, кто внимательно следил за партийными съездами, видел, что бывшие «регионалы» — «пятая колонна» Кремля начала открыто говорить о федерализации, о прекращении войны на условиях России. Считаю, что правоохранительные органы должны изучить юридические аспекты таких призывов к федерализации. У нас же унитарная страна», — заявил Бурбак.

«После завершения президентской кампании начинается парламентская. Россия будет делать все возможное, чтобы завести в раду как можно больше своих представителей», — добавил Бурбак.

По его словам, российские наблюдатели «представляют угрозу для проведения честных выборов на Украине».

«Кремль будет делать все для фальсификации выборов в Украине. Мы обращаемся к правоохранительным органам, к Службе безопасности Украины, чтобы они более эффективно противостояли российской пропаганде. Потому что некоторые прокремлевские СМИ открыто призывают к голосованию за прокремлевские силы», — отметил Бурбак.

Он также призвал раду создать временную следственную комиссию (ВСК) для расследования фактов вмешательства России в украинские выборы.

«Есть инициатива министра внутренних дел Арсена Авакова относительно принятия законопроекта относительно усиления ответственности за фальсификацию избирательного процесса. Есть инициатива «Народного фронта» по созданию временной следственной комиссии в Верховной раде по расследованию фактов вмешательства России в выборы в Украине. Обидно, что только одна фракция присоединилась к инициативе «Народного фронта». Когда отдельные органы не противостоят вмешательству России в украинские выборы, депутаты должны выполнить свой основной долг — защитить наше государство», — подытожил Бурбак.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля президент Порошенко Порошенко заявил, что прикажет Государственной пограничной службе не пропускать наблюдателей от Российской Федерации на президентские выборы.

Напомним, 29 января председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук предложил создать автономный регион Донбасс в составе Украины.