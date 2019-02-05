Москва, 5 февраля, 2019, 18:11 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Андрей Воробьёв

Губернатор Подмоскья доложил российскому лидеру о социально-экономической ситуации в регионе. Особое внимание было уделено вопросам исполнения национальных проектов и создания образовательных кластеров в области.

Воробьев также рассказал Путину о строительстве моста через Волгу в Дубне, который удалось сдать в срок, и строительстве детской многопрофильной больницы. Речь идет о специализированной детской больнице, которую построят в Красногорске в рамках национального проекта.