Санкт-Петербург, 5 февраля, 2019, 18:09 — ИА Регнум. В Петроградском районе Санкт-Петербурга днем 5 февраля студент одного из вузов получил смертельные травмы из-за падения ледяной глыбы. Органами СКР по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело.

Дарья Драй ИА REGNUM Сосульки на крышах домов Петербурга, 04.02.19

Трагедия произошла около одного из домов по Аптекарскому проспекту. Здесь на студента Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета, 1995 года рождения, упала наледь, в результате чего юноша скончался на месте происшествия от полученных телесных повреждений.

«В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего», — сообщили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По данным издания «Фонтанка», в результате падения наледи, от которой погиб студент, пострадал ещё один молодой человек, он госпитализирован в Мариинскую больницу.

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Напомним, 31 января на Коломяжском проспекте упавшая наледь покалечила 25-летнюю девушку. В тот же день травмы от сосульки в Невском районе получила гражданка Вьетнама. Также от падения снега пострадал ребенок во Фрунзенском районе.

Также в соцсетях люди сообщают о многих других случаях падения снега и льда на взрослых и детей. В некоторых случаях люди получили серьезные травмы. Смольный потребовал от чиновников, дорожников и коммунальщиков перейти к круглосуточной уборке города.