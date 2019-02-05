Лондон, 5 февраля, 2019, 17:54 — ИА Регнум. В Лондоне неизвестные осквернили могилу Карла Маркса, расположенную на Хайгейтском кладбище. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщат CNN.

thierry ehrmann Карл Маркс на граффити

По словам управляющего кладбищем, вандалы, по всей видимости, атаковали монумент с помощью молотка. На памятнике видны следы ударов и остались выбоины. В администрации кладбища подчеркнули, что монумент на могиле Карла Маркса будет приведен в порядок как можно скорее.

Главный исполнительный директор Фонда друзей кладбища Хайгейт Ян Дангавелл рассказал, что нападения на мемориал Маркса происходят регулярно, но не очень часто.

Дангавелл вспомнил, что наихудший случай произошел в 1970 году, когда неизвестные пытались взорвать монумент с помощью самодельной бомбы.

«Это такая глупая затея», — подчеркнул Дангавелл.