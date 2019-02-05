Ереван, 5 февраля, 2019, 17:41 — ИА Регнум. Вопрос гонки вооружений всегда был в центре внимания МИД, отметила сегодня на брифинге с журналистами пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Анна Нагдалян в связи с продажей Азербайджану израильских беспилотников.

Photolure Анна Нагдалян

«Мы будем заявлять об этой проблеме как на двусторонних встречах, так и на многосторонних площадках, этот вопрос не будет исключением. Мы должны подчеркивать и всегда повторять нашим международным партнерам послание, что гонка вооружений в нашем регионе чрезвычайно опасна», — сказала Анна Нагдалян.

Израильская компания Aeronautics Defense Systems получила разрешение на возобновление поставок Азербайджану беспилотных летательных аппаратов. Как сообщает газета The Times of Israel, министерство обороны Израиля отменило запрет на продажу этой компанией ударного беспилотника Orbiter 1K.

В 2016 году Азербайджан с помощью беспилотников Aeronautics Defense Systems нанёс удар по армянскому автобусу, семь человек погибли.

Однако компания оказалась в центре скандала, когда по требованию азербайджанской стороны согласилась продемонстрировать возможности ударного беспилотника Orbiter 1K в боевых условиях, нанеся удар по одной из армянских позиций. Причём, согласно израильским СМИ, рядовые сотрудники компании во время визита в Азербайджан отказались выполнять это требование, отметив, что израильский закон запрещает испытывать оружие на живых мишенях.

Позже, однако, их начальники согласились взять на себя управление беспилотником, который может переносить 1−2 килограмма специального взрывчатого вещества. Однако по причине недостатка опыта высокопоставленные представители израильской компании не смогли нанести точный удар по мишени, и вследствие удара трое армянских военнослужащих получили ранения, пишет The Times of Israel.

В конце прошлого месяца сообщалось, что минобороны Израиля ввело санкции против Aeronautics Defense Systems. Согласно той же The Times of Israel, в частности, министерство приостановило лицензии на экспорт трёх высокопоставленных лиц компании, в том числе генерального исполнительного директора, что означало, что последние больше не могли вести переговоры или заключать сделки с иностранными покупателями.

Однако, как стало известно сейчас, запрет распространяется только на менеджеров, а не на компанию в целом.

Армянский национальный комитет Америки (ANCA) отреагировал на решение израильской стороны, осудив решение, которое дает «зеленый свет» на атаку армян беспилотниками-смертниками.

На своей странице в Facebook ANCA отмечает, что таким образом Израиль разрешает компании проводить незаконные испытания БПЛА против Арцаха.