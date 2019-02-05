Форт-Уэрт, США, 5 февраля, 2019, 17:56 — ИА Регнум. Эрик Браун из города Форт-Уэрт (штат Техас) погиб от взорвавшейся электронной сигареты, сообщает 5 февраля CBS.

lindsayfox Электронная сигарета

По словам судмедэкперта, 24-летней мужчина погиб от инсульта, вызванного разорванной артерией от взрыва испарителя. Взрыв произошел на парковке вейп-магазина, в котором поспешили сообщить, что Браун ничего у них не покупал, а только просил помощи со своим устройством. Менеджер сказал, что они не продают этот бренд. По его словам, он вызвал скорую сразу, когда покупатели увидели, что случилось с Брауном на стоянке.

«Это как-то прошло через его губу и разрезало ее, — рассказала бабушка погибшего Элис Браун, — штука из трех частей вошла ему в горло и осталась там, и это то, что (врачи) должны были вынуть, как только добрались до больницы, но они решили подождать до понедельника или вторника».

Браун был доставлен в больницу Джона Питера Смита в Форт-Уэрте на машине скорой помощи. По словам родственников, врачи сделали ему рентген и знали, что у него в горле застрял кусок электронной сигареты, поместили его в медикаментозную кому, но не прооперировали.

«Убийство. Ему даже не было 25 лет, его ждала целая жизнь, — говорит Элис Браун, — которая была бы у него, если бы они сделали операцию».

По ее словам, она не хочет судиться, потому что это его не вернет. Следователи округа Таррант сказали ей, что проблема оказалась в батарее устройства.