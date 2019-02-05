Челябинск, 5 февраля, 2019, 17:03 — ИА Регнум. В Челябинске за помощью к медикам обратились пять человек, пострадавших от аномальных холодов. Один человек был госпитализирован, сообщили журналистам в городском управлении здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Мороз

Госпитализация потребовалась гражданину с обморожением. Ещё четверо граждан получили переохлаждение. Все они были пьяны.

Отметим, в Челябинске и во многих других городах Урала сейчас лютуют морозы. Утром и ночью столбик термометра опускался ниже минус 30 градусов.