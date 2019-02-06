Сеул, 6 февраля, 2019, 07:19 — ИА Регнум. Администрации Сеула и Инчхона рассматривают вопрос о повышении цен на билеты в общественном транспорте. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на свои источники.

G43 Сеульский метрополитен

Предполагается, что цены на проезд в метро увеличат на 200 вон — 300 вон ($0,18~$0,27). На данный момент стоимость проезда в одну сторону для взрослого человека составляет 1250 вон (~$1,12).

Кроме того, в столице Южной Кореи планируют повысить минимальную стоимость проезда на такси. Предполагается, что минимальная ставка увеличится до 3800 вон (~$3,39) в дневное время, и до 4600 вон (~$4,11) в ночное время суток.

С другой стороны, цены на автобусы, которые идут до аэропорта, напротив, могут стать дешевле. Администрация города Сеула уже обратилась к четырем транспортным компаниям с просьбой снизить стоимость проезда до международного аэропорта Инчхон на 10%. На данный момент стоимость проезда до аэропорта составляет 15 000 вон — 16 000 вон ($13,4~$14,29).