Каракас, 7 февраля, 2019, 05:16 — ИА Регнум. Венесуэльский внутренний кризис вызвал горячую поддержку Николаса Мадуро со стороны Тегерана. Почему эти географически далекие страны оказались в данном случае «в одной лодке», рассуждает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Авигдор Эскин.

sipo Министерство иностранных дел. Иран

Долгое время Венесуэла и Иран не особо интересовались друг другом, но всё изменилось, когда в Венесуэле пришел к власти Уго Чавес. Его заявления о противостоянии «американскому империализму» и объявление им политики Израиля «фашистской и террористической» снискали ему одобрение со стороны Тегерана. Приемник Чавеса, Николас Мадуро, продолжил выбранную своим предшественником линию.

Отсюда понятна тревога, которую испытывают в Иране теперь — несмотря на не такой уж крупный товарооборот между этими двумя странами, терять моральную поддержку со стороны Венесуэлы в случае прихода нового правительства Ирану совершенно не хочется. Но не грозит ли ему самому «венесуэльский сценарий?» И что будет, если США применят против самого Ирана прием, вызвавший венесульский кризис?

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