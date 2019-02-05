Москва, 5 февраля, 2019, 17:04 — ИА Регнум. Минфин РФ направит 194 млрд рублей нефтегазовых доходов на закупку иностранной валюты в период с 7 февраля по 6 марта 2019 года. Ежедневно на эти цели предполагается тратить по 9,7 млрд рублей, сообщается на официальном сайте Министерства финансов России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По прогнозу Минфина РФ, в феврале 2019 года объем дополнительных нефтегазовых доходов должен составить 203,6 млрд рублей. При этом, по итогам января 2019 года, доходы от продажи нефти и газа оказались ниже ожидаемого объема на 9,6 млрд рублей.

С февраля 2017 года Минфин покупает валюту на внутреннем рынке, чтобы стабилизировать курс рубля. Закупку валюты производят за счет дополнительных доходов от более высокой, чем заложенная в бюджете, цены на нефть.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 15 января 2019 года Центробанк России возобновил закупку иностранной валюты на открытом рынке для Минфина РФ.