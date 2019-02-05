Москва, 5 февраля, 2019, 16:27 — ИА Регнум. Утвержден состав оргкомитета по проведению памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига псковских десантников в Чечне. Распоряжение правительства РФ подписано Дмитрием Медведевым и размещено на портале правовой информации.

Vasyatka1 Памятник псковским десантникам

Мероприятия состоятся в 2020 году. Оргкомитет возглавит заместитель командующего ВДВ Виктор Купчишин. Кроме него, в его состав входят представители общественных организаций, крупных компаний, главы ряда регионов.

Напомним, указ о проведении памятных мероприятий в связи с исполнением в 2020 году 20-летия подвигу десантников шестой парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии подписал 30 июля 2018 года президент РФ Владимир Путин. Он поручил правительству РФ в шестимесячный срок создать оргкомитет, который разработает программу мероприятий.

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События, которые будут вспоминать в 2020 году, произошли в Чечне. С 29 февраля по 1 марта 2000 года псковские десантники отразили несколько атак боевиков банды Басаева и Хаттаба численностью до 2,5 тыс. человек. В бою погибли 84 военнослужащих, еще четверо получили ранения.

За мужество и стойкость, проявленные в бою, 22 десантника удостоились звания Героя России (21 из них — посмертно). Были награждены орденом Мужества 68 солдат и офицеров (63 из них — посмертно).