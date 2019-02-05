Москва, 5 февраля, 2019, 16:04 — ИА Регнум. Котировки нефти на мировых биржах по-прежнему поддерживают наметившийся с прошлой недели слабовосходящий мини-тренд. 4 февраля «быкам» удалось повторить ноябрьский максимум $63,60 за баррель, однако дальше этого дело не пошло, нефтяной рынок снова накрыла волна фиксации прибыли, в результате цены откатывались вплоть до $61,25, но очень быстро оттуда отскочили вверх, и 5 февраля Brent снова торгуется возле $63, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв.

Thomas Constant Бочки с нефтью

«Учитывая, что неделей раньше те же данные показали неожиданный скачок добывающих сланцевых установок с 825 до 862, тот негативный для цен на нефть эффект теперь полностью нейтрализован, и в целом картина выглядит так, что сланцевая индустрия далека от пиков ноября и декабря. Очевидно, инвесторы и промышленники вынуждены считаться с существенно более низкой ценой на нефть в январе, если сравнивать её со средними ценами 2018 года, и сомневаются в достаточной рентабельности, не спеша», — добавляет Пушкарёв.

Всё чаще в обзорах новостных агентств вспоминают и о сокращении добычи странами ОПЕК+, которое должно полностью проявиться к марту и может помочь продвинуть цены выше — в район $65 и даже $68−70 за баррель в среднесрочном горизонте. Однако прямо сейчас, в эти дни, для выхода на более высокие ценовые рубежи нефтяному рынку, пожалуй, прежде всего не хватает подтверждающего сигнала в виде хотя бы небольшого сокращения запасов.

«Данные по запасам сырой нефти от Американского института нефти (API) ожидаются в ночь на 6 февраля, и, возможно, они помогут сформировать рыночные ожидания. Однако станут лишь прелюдией перед более важной и определяющей для рынка статистикой от Агентства по энергетической информации (EIA) 6 февраля в 18:00 по мск, где будет статистика по запасам нефти и данные по объёмам производства нефти и бензина за прошедшую неделю. Очевидно, именно эти цифры наконец-то позволят или не позволят, нефтяным котировкам покинуть устоявшийся и несколько поднадоевший коридор, в котором цены пребывают уже примерно месяц, — заключил эксперт.

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