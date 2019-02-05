Россия готовит ответ на выход США из ракетного договора: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 5 февраля, 2019, 17:00 — ИА Регнум.
- В России отреагировали на статью о ракетах США на Курилах;
- Мадуро заявил, что новых выборов в Венесуэле не будет;
- Какой ответ готовит Россия на выход США из ракетного договора;
- Киев сокращает периодичность курсирования поездов в Россию;
- Генпрокуратура проверит наличие Крыма на картах Apple.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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