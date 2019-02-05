Киев, 5 февраля, 2019, 15:53 — ИА Регнум. Бедность и внешняя агрессия являются главными врагами Украины. Об этом украинский президент Петр Порошенко заявил в эфире телеканала ICTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Он назвал бедность населения ничуть не меньшей опасностью, чем агрессия извне. Украинский лидер также признал, что низкий уровень благосостояния лишает людей полноценной жизни.

«Большое количество людей на сегодняшний день выживает, а не живет полноценной жизнью», — констатировал Порошенко.

При этом глава государства объяснил бедность на Украине «военной агрессией» России. По словам Порошенко, Россия закрыла свои рынки от украинских товаров, кроме того, Москва якобы задействует против Киева элементы гибридной войны.

Надежду для Украины Порошенко видит в ориентации на европейские и мировые рынки.

Как сообщало ИА REGNUM, Порошенко пообещал не пускать на территорию Украины российских наблюдателей за проведением выборов. Соответствующие указания получат в пограничной службе, заявил он.

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