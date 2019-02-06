Москва, 6 февраля, 2019, 07:35 — ИА Регнум. Выход США из Договора РСМД стал причиной напряженных обсуждений среди европейских политиков и военных. Почему Польшу ее соседи по Евросоюзу заподозрили в желании расшатать европейскую безопасность, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Яцек Чапутович

Реакция России и Европы на выход США из ДРСМД сразу стала направленной на главный аспект — безопасность. Воспрепятствовать наращиванию противостояния в военной области — вот что видится главным как российскому руководству, так и европейским лидерам. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия не планирует развертывание ракет средней и меньшей дальности первой, а генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс не планирует размещение новых ядерных ракет в Европе.

На этом фоне интервью министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича, в котором он заявил о «желательности для Европы размещения американских ядерных ракет», вызвало массовое возмущение. В разъяснениях, которые пришлось давать польскому МИДу, это утверждение было опровергнуто и вся ответственность возложена на решение НАТО, «которое Польша, безусловно, поддержит». Решение НАТО, как известно, склоняется к тому, чтобы новых ракет на территории Европы не было. Но оговорка польского министра всё-таки оставляет тревогу.

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