Исламабад, 5 февраля, 2019, 15:28 — ИА Регнум. 4 февраля рейтинговое агентство «Standard and Poor’s» понизило суверенный рейтинг Пакистана до уровня B-.

SyedWasiqShah Флаг Пакистана

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, ранее кредитный рейтинг Пакистана составлял B. Уровень B — означает, что ценные бумаги страны ненадёжны, хотя страна ещё способна расплатиться со всеми кредиторами. Такой кредитный рейтинг принято называть «мусорным». Понижение суверенного рейтинга означает, что всем национальным банкам и фирмам придётся привлекать финансирование из-за границы по более высоким процентным ставкам.

Столь низкая оценка суверенного рейтинга Пакистана связана с экономической нестабильностью и ухудшением прогнозов роста. Так, предполагается, что прирост ВВП будет составлять не 6,2%, а всего 4%. Кроме того, насторожённость рейтингового агентства вызывает и неготовность правительства приступить к масштабными структурным реформам, как того требовал МВФ.