Москва, 7 февраля, 2019, 04:25 — ИА Регнум. Цены на продовольствие ползут вверх, а московское правительство устраивает эксперименты, которые усложняют подвоз продуктов в московские магазины. Как рост цен на то, покупку чего нельзя отложить на потом, оказывается опасней инфляции, рассказывают корреспонденты ИА REGNUM Дарья Антонова и Евгений Цоц.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цены на мясо

Эксперты по автоперевозкам уже высказывали мнения, что идея с разовыми пропусками для грузового транспорта на территорию Москвы скажется в первую очередь в цене на продовольствие. Теперь, когда завершен первый месяц 2019 года, можно сказать, что в их предположениях была существенная доля истины — цены в московских магазинах поползли вверх, а в некоторых сегментах товаров так и просто подскочили. Отмечается прежде всего рост цен на мясо птицы, яйца и некоторые овощи, но под угрозой находятся и прочие продовольственные товары среднеценовой категории.

Низшая ценовая категория продовольствия создает некоторую «подушку безопасности», позволяющую при оценке обеспеченности продовольствием делать выводы о «достаточном уровне». Но понятно, что в конечном счете такая экономия не может не отразиться на здоровье потребителя. Услышит ли московское руководство доводы тех, кто бьет тревогу по поводу ситуации с ростом цен на продовольствие, или так и будет расценивать эти сигналы как «панические слухи»?

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