Исламабад, 5 февраля, 2019, 16:52 — ИА Регнум. 4 февраля лидер оппозиционной Пакистанской народной партии Хуршид Шах дал интервью о политической ситуации в стране.

Altamash jawad Резиденция премьер-министра. Пакистан

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Хуршид Шах заявил, что его партия «не в настроении свергать правительство». Этой фразой Шах противоречит высказыванию председателя Народной партии Асифа Зардари, публично призвавшего накануне СМИ «помочь ему свергнуть правительство».

Также Хуршид Шах дал оценку происходящему вокруг бывшего премьер-министра Наваза Шарифа. По мнению политика, экс-премьер, в почках которого недавно обнаружили камни, «будет помилован». В целом, по мнению Хуршида Шаха, арестовывать и отправлять политиков в тюрьму — плохая тенденция.