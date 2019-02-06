Ватикан, 6 февраля, 2019, 05:59 — ИА Регнум. Поддержка президентом США Дональдом Трампом инициативы по изучению Библии в государственных школах вызвала двойственную реакцию. Если консервативные жители США эту идею приветствуют, то либеральные отреагировали на нее с возмущением. Как обсуждает это и другие события католическая мировая пресса, рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Джордж Адам Шмидт. Чтение библии. 1827

Указанная инициатива рассматривается в шести штатах страны, и, по мнению либералов, является прямым нарушением конституции. Речь идет о первой поправке, запрещающей как устанавливать государственную религию, так и не позволять свободное вероисповедание. Исходя из этой поправки, противники идеи полагают, что уроки Библии в государственных школах нарушат права учеников и родителей.

Вместе с тем, отмечает австрийское издание Kath.net, религиозное образование было распространено во времена отцов-основателей не случайно. Оно считалось одним из составных частей счастья человека и хорошего правления, которые невозможны без знаний, религий и нравственности.

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