Вашингтон, 5 февраля, 2019, 15:17 — ИА Регнум. Посадочный модуль InSight приступил к полноценным наблюдениям за сейсмической обстановкой на Марсе. Об этом сообщается на сайте NASA.

Nasa.gov InSight. Марс

Модуль накрыл установленный им ранее сейсмометр SEIS специальной крышкой, которая будет защищать его от пыли, ветра и вибраций, а также от перепадов температур. Завершение этой процедуры позволит получить первые данные по сейсмическим колебаниям в недрах Марса.

Предполагается, что удастся зафиксировать хотя бы одно марсотрясение, порожденное геологическими процессами внутри недр планеты или ударом астероида.

Напомним, 26 ноября межпланетная станция InSight совершила посадку на Марс. 23 декабря аппарат установил на поверхность планеты сейсмометр SEIS, который в январе 2019 года начал получать первые пробные данные.

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