Тверь, 5 февраля, 2019, 15:13 — ИА Регнум. Около 1,5 млрд рублей будет направлено на ремонт, реконструкцию, строительство дорог в Твери в 2019 году. Вопрос, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области, обсуждался 5 февраля на заседании облправительства под председательством губернатора Игоря Рудени. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и закона о городах воинской славы планируется отремонтировать более 50 объектов, общая протяженность — около 40 километров.

Пресс-служба правительства Тверской области Заседание правительства Тверской области

«Благодаря участию в национальном проекте большой объем работ предстоит выполнить в Тверской агломерации — в нее входят Тверь и территории Калининского района, которые неразрывно связаны друг с другом. Для этих муниципалитетов ряд магистралей является общими транспортными артериями», — отметил Игорь Руденя.

Глава региона отметил, что именно по состоянию въездов складывается впечатление о городе у гостей — на этот год в Твери запланирована реконструкция въездных трасс: Московского, Старицкого, Бежецкого и Бурашевского шоссе. Участки на въезде в Тверь планируется расширить, сделать современное освещение, дополнительные полосы разгона и торможения, карманы для остановки общественного транспорта, пешеходные переходы.

Также в планах — расширение до четырех полос Бурашевского шоссе, возле которого расположены территории экономического роста, кроме того, здесь запланирован перенос линии наружного освещения. Будет капитально отремонтирован путепровод через Октябрьскую железную дорогу, расположенный на этой же магистрали. На 2019 год также запланирована реконструкция Московского шоссе: в 2018 году здесь был отремонтирован путепровод, в текущем работы на трассе продолжатся, в том числе будут приведены в порядок мостовые сооружения. На участке Бежецкого шоссе от Богородицерождественской улицы до границы города предполагается увеличить число полос движения до четырех, сделать шесть полос до моста через Исаевский ручей, который также будет реконструирован. В перспективе планируется строительство магистрали в сторону Бежецка в обход проходящей по Твери дороги, а также трассы в сторону Кимр в продолжение улицы Туполева. Это позволит разгрузить улицы города, повысить безопасность движения, удобство и комфорт для гостей и жителей областного центра.

Ремонтные работы охватят все районы города, а итогом должно стать существенное улучшение дорожной ситуации. В центре Твери запланированы работы по улице Андрея Дементьева, обустройство тротуара у памятника Михаилу Тверскому до улицы Вольного Новгорода. Кроме того, в нормативное состояние планируется привести проезд от Краснофлотской набережной к гребной базе на Волге. В Заволжском районе в программу ремонта в текущем году вошли участки по улицам П. Савельевой, Хромова, Хрустальная, Благоева, Горького, наб. А. Никитина, подъезд к мосту через реку Тверца в створе ул. Туполева. В Московском районе планируется отремонтировать участки по улицам Орджоникидзе, Фадеева, проспекту Победы, в Пролетарском — объекты по улицам Громова, Лермонтова, Машинистов, Освобождения, Оснабрюкская и другим.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в программу ремонта местного значения на 2019 год в Тверской области включено более 300 объектов во всех муниципалитетах, планируется отремонтировать около 210 км участков муниципальных дорог.