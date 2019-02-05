Астана, 5 февраля, 2019, 15:14 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил заместителю правящей партии «Нур Отан» Маулену Ашимбаеву разработать программу партии до 2030 года, сообщили 5 февраля в пресс-службе главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

В ходе переговоров Ашимбаев рассказал главе государства о подготовке к XVIII съезду партии, который запланирован на конец февраля. Президенту также был представлен отчет о деятельности партии в 2018 году.

Отметим, Нурсултан Назарбаев является председателем партии «Нур Отан». Партия занимает 84 из 107 мест в Мажилисе парламента. Маулен Ашимбаев был назначен первым заместителем председателя партии 1 февраля 2018 года.