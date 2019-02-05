Москва, 5 февраля, 2019, 15:06 — ИА Регнум. В 2018 году в основной капитал Подмосковья инвестировано 817 млрд рублей, иностранных инвестиций — порядка $1 мдрд. Об этом сегодня, 5 февраля, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

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По его словам, созданы экономические зоны в каждом муниципалитете области. Пока они не заполнены на 100% (на 45−55%), но задача — чтобы туда «инвесторы максимально приходили».

Также инвестиции поддерживают различные федеральные и региональные проекты. В частности, в сельском хозяйстве, например по молочной или сырной индустрии.

«Предприятия получают компенсацию на инфраструктуру, на это выделено 87 млн рублей. Рост порядка 15% и это очень радует. Надеюсь, что в 2019 году мы тоже будем активно работать для того, чтобы создавать рабочие места», — отметил губернатор.

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Как сообщало ИА REGNUM, доходы Московской области в 2019 году составят 536,6 млрд рублей, на 2020 год — 584 млрд рублей, на 2021 — 637,2 млрд рублей.

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