Киев, 6 февраля, 2019, 05:17 — ИА Регнум. Безнадежность приватизационной затеи на Украине начали признавать уже даже представители власти. Об этом и другом, что происходит в экономике этой страны, рассказывает автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Безрадостно оценил перспективы народный депутат от фракции БПП Аркадий Корнацкий, которые вообще не знает успешно работающих приватизированных предприятий, а единственное исключение — Николаевский глиноземный завод — собственникам полезен, а самой Украине вредит по части как экономики, так и экологии.

По словам замминистра экономического развития Максима Нефёдова, иностранным инвесторам Украина не интересна. Чиновник считает, что причиной тому — слишком долгие рассказы «о священном государственном имуществе, которое никому отдать нельзя», которые довели до того, что объекты большой приватизации почти никому и не нужны:

«Наши бриллианты в короне большой приватизации — ОПЗ, «Центрэнерго», облгазы — это советское наследие. Для нас они титаны нашей промышленности, уникальные предприятия и гордость страны. Но для большинства западных инвесторов их уникальность имеет преимущественно музейный смысл… Думать, что все хотят эти активы, — ошибка. Даже наши олигархи не хотят», — говорит Нефёдов.

Отказываясь признавать, что до майдана промпредприятия представляли интерес для инвесторов (чего стоит намерение олигарха Дмитрия Фирташа купить упомянутый замминистра ОПЗ, которое имело смысл только в партнерстве с РФ), Нефёдов опускает руки. Он заявил прямо: заниматься этим государство сейчас не может.

Чем оно, видимо, может заниматься и чем занимается, читайте в статье: «Если коротко — мы пойдем по стопам Венесуэлы»: обзор экономики Украины

Также читайте другие статьи Андрея Стеценко о политике и экономике Украины.