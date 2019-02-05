Сеул, 5 февраля, 2019, 15:56 — ИА Регнум. Правительство Республики Корея начало подготовку к проведению нового — четвертого — саммита с КНДР. Вероятнее всего, встреча президента Республики Корея Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится уже весной, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление администрации президента.

NASA Корейский полуостров из космоса

Главной повесткой саммита может стать обсуждение практических мер по ядерному разоружению КНДР, договоренность о котором, как ожидается, будет достигнута по результатам встречи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом в феврале.

Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын впервые встретились в апреле 2018 года; а затем снова провели переговоры в мае и сентябре. В последний раз Мун Чжэ Ин лично отправился в Пхеньян и пригласил Ким Чен Ына в Сеул. Ожидалось, что северокорейский лидер приедет до конца 2018 года, но планы пришлось перенести. Весьма вероятно, что четвертый саммит может пройти уже в столице Южной Кореи, что станет историческим событием.