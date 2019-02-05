Хартум, 5 февраля, 2019, 15:38 — ИА Регнум. Премьер-министр Судана Муаттаза Мусу смягчил официальную позицию суданского правительства по поводу антиправительственных протестов, назвав экономические требования демонстрантов «обоснованными», сообщает новостное издание со штаб-квартирой в ОАЭ «Al Arabia».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Судан

Премьер-министр страны заявив, что требования протестующих улучшить уровень жизни заслуживают уважения.

«Существуют определенные проблемы, и мы работаем над их решением. У протеста есть свой голос, и он должен быть услышан и воспринят с уважением», — добавил Муса.

Протесты с участием студентов, гражданских активистов, крестьян и других слоев общества происходят практически ежедневно уже на протяжении полутора месяцев, начиная с 19 декабря 2018 года.

Согласно отчетам правозащитных организаций, число погибших достигло 45 человек, хотя правительство настаивает, что число жертв не превышает 30 человек.