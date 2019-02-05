Москва, 5 февраля, 2019, 14:17 — ИА Регнум. Сейчас объективных причин, влияющих на рост бензина в России, нет, все подорожания, которые ожидались с 1 января 2019 года, произошли в плановом порядке и при жестком контроле правительства РФ, а также общественных организаций, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий экономист компании «ФинИст» Денис Лисицын.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на бензин

Широкого освещения в средствах массовой информации данной проблемы не наблюдается, резкого скачка цен на бензин и дизтопливо тоже. Также на снижение цен на бензин может влиять курс рубля к доллару США, который в последнее время заметно укрепляется по отношению к американской валюте.

«Так, ценообразование на горючее в России напрямую зависит от стоимости бензина на европейских торговых площадках. Если тенденция снижения цен на бензин продолжится — это благотворно повлияет на российскую экономику в целом», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, в России с 28 января по 1 февраля зафиксировано снижение средних розничных цен на бензин марок Аи-92 и Аи-95. Топливо подешевело на одну копейку — до 42,03 рубля и 45,18 рубля за литр соответственно.

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