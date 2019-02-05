Москва, 5 февраля, 2019, 14:15 — ИА Регнум. Госдума обратится к Генпрокуратуре с просьбой проверки соблюдения Конституции РФ корпорацией Apple. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 февраля, соответствующее протокольное поручение депутата фракции ЛДПР Александра Старовойтова поддержал комитет Госдумы по безопасности.

Apple map

Старовойтов обратил внимание на то, что корпорация нарушает основной закон РФ.

«В предустановленном в смартфонах производства корпорации Apple приложении «Карты» город Севастополь указан как украинская территория, что недопустимо. На некоторых гаджетах корпорации аналогично отображается город Симферополь», — указал парламентарий.

Комитет Госдумы по безопасности поддержал инициативу Старовойтова.

Глава комитета Василий Пискарев («Единая Россия») напомнил, что совместно с комитетом по информполитике обратились к Генпрокурору Юрию Чайке и главе Роскомнадзора Александру Жарову в связи с возможным аналогичным нарушением закона со стороны Google.

«Доложим итоги нашей работы и реакцию уполномоченных структур по проекту протокольного поручения», — заверил Пискарев парламентариев.

Он отметил, что проверка по ситуации с Google еще не закончена, «предварительно была информация, что это технический сбой».