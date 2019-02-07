Канберра, 7 февраля, 2019, 06:05 — ИА Регнум. Китайский опыт по продвижению собственной идеологической модели охватывает широкий спектр информационного пространства. О том, как китайская идеология работает с целевой аудиторией, на примере живущих в Австралии китайцев рассказывает автор ИА REGNUM Александр Шпунт.

Австралия

Население Австралии составляет 25 млн человек, поэтому полтора миллиона этнических китайцев, живущих там, это достаточно весомая аудитория, на которую идеологи КПК направляют усилия структур, работающих на идеологическом направлении. Например, китайские идеологические работники набираются опыта в реализации планов «синизации (от слова China) религий», — официальных программ, предполагающих совмещение традиционных представлений и социалистических ценностей. Идет сотрудничество с кинопрокатчиками, конкурирующими с местными фирмами на внутреннем кинорынке Австралии. Китайский кинопрокатчик Tang Ren в сотрудничестве с австралийским монополистом на рынке рекламных роликов CINEMA Advertisments фокусирует внимание китайской публики на рекламе китайского образа жизни, причем первой целевой аудиторией оказываются дети, для которых идеологическая реклама исподволь представляется даже в американской мультипликационной продукции.

Если старшее поколение китайцев, живущих за рубежом, зачастую больше ориентировано на врастание в культуру страны проживания, то вопрос с детьми остается открытым.

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