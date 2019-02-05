Чебоксары, 5 февраля, 2019, 13:57 — ИА Регнум. В Чувашии просроченная задолженность по заработной плате достигла 128 млн рублей. С начала года рост составил 24%, за год — 81,6%. Из них более половины приходится на ГУП «Чувашавтотранс», где введена процедура банкротства. Об этом свидетельствуют данные минтруда Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Приводятся данные двух ведомств. По информации Чувашстата, на 1 января 2019 года просроченная задолженность по зарплате в республике составила 11,3 млн рублей (на 1 января 2018 года — 16 млн рублей). Предприятия и организации республики задолжали 199 работникам.

По данным Государственной инспекции по труду Чувашии, на 4 февраля 2019 года просроченная задолженность по заработной плате достигла 128 млн рублей: с начала года долги выросли на 24%, по сравнению с данными на 4 февраля 2018 года — на 81,6%. Из них 114,9 млн рублей долгов накопили предприятия-банкроты. Долги сложились перед 2307 работниками (на 4 февраля 2018 года — 2827 работников).

По информации минтруда, 67 млн рублей (53% от общей суммы задолженности) приходится на ГУП «Чувашавтотранса» минтранса Чувашии. На автотранспортном предприятии отмечают, что рыночная стоимость имущества перевозчика оценена на сумму 362 млн рублей. Повторные торги по реализации нежилого здания по ул. Гагарина, 20 назначены на 15 февраля 2019 года. В конце февраля состоятся еще одни торги, на которые будут выставлены три лота, в том числе автостанции «Новосельская» и «Привокзальная». Кроме того, в ближайшее время состоится собрание кредиторов ГУП «Чувашавтотранс» по утверждению положения о продаже движимого имущества. На торги будут выставлены автобусы перевозчика, общая стоимость которых оценивается в 113 млн рублей.

Также в числе организаций с наиболее крупными долгами по зарплате названы общества «Завод ЧЖБИ» (долг — 3,5 млн рублей перед 97 работниками), «Железобетонные конструкции № 2» (6,5 млн рублей перед 292 работниками), «Чебоксарская типография №1» (11,3 млн рублей перед 199 работниками), «Волгаэлектропроект» (4 млн рублей перед 46 работниками), «Завод автокомпонентов «ЭЛМА» (3,5 млн рублей перед 225 работниками), «Инстрой» (2,4 млн рублей перед 51 работником), ПАО «АЗНХ» (12,6 млн рублей перед 182 работниками).

Глава минтруда Сергей Димитриев сообщил на совещании по вопросу погашения задолженности по заработной плате, что на предприятиях, где введена процедура конкурсного производства, частичное погашение задолженности ожидается по итогам проведения торгов, ориентировочно — во II квартале этого года. Всего в 2018 году в ходе проведенной работы совместно с прокуратурой и Государственной инспекцией труда погашена задолженность по заработной плате в 48 организациях на сумму 186,5 млн рублей.