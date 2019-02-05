Санкт-Петербург, 5 февраля, 2019, 13:57 — ИА Регнум. В Приморском районе Санкт-Петербурга идет активное строительство улиц и проездов для нового делового квартала вокруг многофункционального комплекса «Лахта Центр», где скоро расположится штаб-квартира «Газпрома» и других компаний.

Дарья Драй ИА REGNUM «Лахта центр»

В частности, ведется усиление слабого основания насыпи земляного полотна в районе кольцевого пересечения будущих Высотной и Воздушной улиц. Они получат свои названия из-за соседства с башней «Лахта Центра» — самым высоким небоскребом Европы.

Протяженность будущей Высотной улицы составит около 976 м. Она пройдет южнее Приморского шоссе. Новая улица будет соединена отдельными проездами с Приморским шоссе и съездом с магистрали М-32 на Приморское шоссе. Будущая Воздушная улица длиной около 213 м будет тупиковой и появится южнее возводимого кольца.

Прочность грунтов для новых улиц повышают с помощью буронабивных свай длиной около 25 метров. Для закрепления грунта формируются грунтоцементные колонны.

«К весне 2019 года работы по усилению слабого основания будут завершены, подрядчик приступит к выносу и перекладке инженерных сетей с территории будущего объекта, после этого в 2020 году начнутся строительно-монтажные работы по созданию подъездных путей к «Лахта Центру», — заявил начальник строительства ЗАО «АБЗ-Дорстрой» Андрей Юрченко, слова которого приводит городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Эти меры должны обеспечить транспортную доступность делового квартала «Лахта Центр» к концу 2020 года. Помимо двух новых улиц, предполагается возведение участка дороги с круговым движением и различных примыканий. Кроме этого, проектом предполагается обустройство велосипедной дорожки, тротуаров и площадок ожидания общественного транспорта. Стоимость работ составляет 1,2 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, многофункциональный комплекс «Лахта Центр» официально поставлен на кадастровый учет. Строительство комплекса велось с октября 2012 по октябрь 2018 года. Доминанта «Лахта Центра» — 87-этажный небоскреб высотой 462 метра. Площадь помещений в четырех объектах комплекса составляет 400 тыс. кв. м. Помимо штаб-квартиры «Газпрома», его дочерних компаний и других офисных помещений, в «Лахта Центре» откроются многочисленные общественные пространства.