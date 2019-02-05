Москва, 5 февраля, 2019, 13:47 — ИА Регнум. Наверное, причину того, почему многие не хотят занимать или давать взаймы деньги, хорошо иллюстрирует народная мудрость: «Если хочешь сохранить хорошие отношения с человеком, не бери у него в долг и не давай ему деньги в долг». И этим довольно многие российские граждане руководствуются. Выплачивать долг — крайне тяжело психологически. Поэтому люди, которые хоть раз побывали в этой ситуации, снова попасть в нее не хотят, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт в сфере финансов и банковского дела Московского отделения «ОПОРЫ России», к. э. н Владимир Григорьев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Граждан, которые брали в долг или сейчас должны, например, банкам или частным лицам — не так уж и мало. Психологически человек испытывает дискомфорт, когда он кому-то должен», — считает эксперт.

Особенно если появляются сложности с обслуживанием этого долга. Например, проблемы на работе либо снижение зарплаты, либо вообще какие-то другие неожиданные расходы. Это крайне тяжело и давит на человека, потому что нужно очень много усилий, чтобы вернуть одолжившему ему деньги.

«Кроме того, в менталитете русского человека, в отличие, например, от американцев, не заложена идея жизни в кредит. Несмотря на то, что кредитные продукты за последние 15 лет стали широко доступны населению — это и потребительский, и ипотечный, и автокредит — люди обращаются в банки исключительно по срочной нужде.

Это даже не стало единственным и предпочтительным инструментом решения материальных проблем для людей, которые находятся в активной деловой фазе — от 25 до 60 лет. Можно сказать, этого нет в идеологии российских граждан. Таков национальный менталитет», — высказал своё мнение Григорьев.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, 88% жителей России не любят брать деньги в долг и стараются всячески избегать этого.

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