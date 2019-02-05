Ярославль, 5 февраля, 2019, 13:18 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области ответило отказом на обращение директоров семи автотранспортных предприятий региона с просьбой повысить норматив затрат на километр пробега, от которого зависит субсидия пассажирским перевозчикам из бюджета. Копия переписки имеется в редакции ИА REGNUM.

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Предприятия занимаются перевозкой пассажиров по межмуниципальным маршрутам. Эти маршруты убыточны, и разницу между выручкой от продажи билетов и расходами транспортников возмещает бюджет области. По словам транспортников, субсидии не хватает для покрытия всех убытков. В конце декабря руководители «Даниловского АТП», «АТП Ярославич» (Тутаев), «Трансэкспедиция», «Любимского АТП», «Борисоглебского АТП» и «Рыбинского ПАТП-1» обратились с письмом к губернатору области Дмитрию Миронову с просьбой повысить норматив, не менявшийся по большинству показателей с 2011 года.

Нужно спасать пассажирский транспорт Ярославской области. Нужны срочные меры, и в первую очередь по пересмотру нормативов затрат на 1 км. пробега автобусов по маршрутам. Нет, и не может быть, ни каких аргументов, против их увеличения, с учётом реального роста по всем статьям себестоимости перевозок пассажиров. Пока же все наши просьбы о встрече с руководством департамента транспорта остаются без ответа. Вопросов множество и они не решаются. Возникает вопрос — почему так? Нечего сказать или не знают что делать?», — говорится в обращении автотранспортных предприятий.

Ответил транспортникам заместитель председателя правительства региона Максим Авдеев. Суть ответа прост: «не хотите — не работайте».

Все перевозчики, подавшие заявки на участие в конкурсных процедурах, проводимых агентством транспорта Ярославской области в 2014 году, подтвердили свое участие на предлагаемых условиях. Заключенные договоры на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом на межмуниципальных маршрутах регулярного сообщения на территории Ярославской области предусматривают возможность их расторжения по инициативе исполнителя в лице перевозчика, заключившего данный договор. Пересмотр нормативных затрат в настоящее время не представляется возможным», — говорится в письме за подписью заместителя председателя правительства Ярославской области Максима Авдеева.

Договоры по конкурсам 2014 года заключены на 5 лет. Постановление, определяющее порядок возмещения затрат перевозчикам, предполагало индексацию норматива. Но на деле он был пересмотрен лишь один раз и только по топливу. Руководители предприятий говорят, что доведены до разорения и могут остановить работу.

Народ уходит из села, людей становится все меньше, убытки растут, а нормативные затраты, а, значит, и субсидия, не меняются. Департамент транспорта на наши обращения почти не реагируют. Была создана рабочая группа, которая собралась один раз и ничего не решила. Выжить в таких условиях невозможно. Мы доведены до разорения», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор «Даниловского АТП» Николай Киселев.

В Ярославской области уже были сбои в работе транспорта на селе: несколько маршрутов отменялись в Тутаевском и Рыбинском районах. Причина та же — недостаток средств субсидий.

2019 году должны пройти новые конкурсы. Руководители предприятий не исключают, что власти не повышают субсидии, чтобы вытеснить их с рынка и приводят пример Переславля-Залесского и Ростова, где уже начали работать транспортные компании из Подмосковья.