Киев, 6 февраля, 2019, 00:51 — ИА Регнум. Слова начальника службы государственной охраны Украины Валерия Гелетея об обеспечении государственной охраной предстоятеля новосозданой ПЦУ могут означать начало сценария, которого так не желали украинские христианские церкви. Почему даже Константинопольский патриархат, вручивший томос, открывший «эру ПЦУ», может негативно воспринять превращение ее в «государственную Церковь» Украины, рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Пока что внутрицерковные и межцерковные украинские неурядицы на высшем уровне ограничивались хулиганскими действиями вроде инцидента мая 2018 года, когда внештатный епископ «УПЦ КП» Севастиан распылил слезоточивый газ в покоях патриарха Филарета. Являющийся на данный момент главой ПЦУ митрополит Епифаний до сих пор ни в чем таком замечен не был, несмотря на крупное доброжелательство тех, кого он обошел в гонке.

Тем не менее во всем мире принята практика, при которой обеспечение безопасности главы Церкви на государственном уровне означает признание этой Церкви на государственном уровне доминирующей. А доминирование ПЦУ на украинском религиозном пространстве — это как раз то развитие событий, которого так не желали те же украинские греко-католики, например. Кроме того, придание государственного статуса ПЦУ может стать лазейкой, позволяющей выскользнуть этой организации из-под контроля Константинопольского патриархата, на что последний вряд ли рассчитывал.

Читайте статью ПЦУ предлагают стать «государственной Церковью» и другие материалы Станислава Стремидловского по церковно-политическим вопросам.