Калуга, 5 февраля, 2019, 12:59 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова встретилась с губернатором Калужской области Анатолием Артамоновым. Как сообщили 5 февраля корреспонденту ИА REGNUM в региональном минздраве, основной темой беседы стали вопросы улучшения качества оказания медицинской помощи населению.

Admoblkaluga.ru Здание Министерства здравоохранения РФ

В частности, Анатолий Артамонов и Вероника Скворцова говорили о создании современного единого медицинского центра на базе Калужской областной клинической больницы, строительстве нового клинического корпуса онкологического диспансера, а также о планах открыть в регионе новые сосудистые центры.

Отдельной темой встречи стала работа, проводимая в регионе по цифровизации здравоохранения. В настоящее время в медицинских организациях области идет процесс внедрения региональной медицинской информационной системы. Создан Региональный центр обработки данных. Все медицинские организации подключаются к высокоскоростным линиям связи. Достигнуты высокие показатели по внедрению автоматизированной системы управления для скорой медицинской помощи. Завершается установка программного обеспечения «Процессинговый центр лекарственного обеспечения медицинских стационаров Калужской области» и интеграция с информационной системой ГП «Калугафармация». На основании перечня Министерства здравоохранения РФ, в который вошли семь организаций калужского региона, проведены тестовые подключения к федеральной телемедицинской системе. Это позволило калужским специалистам принимать участие в консультациях и консилиумах врачей.

Напомним, в Калужской области в 2019 году после оптимизации районных больниц будет создано шесть крупных межрайонных медицинских центров. В ходе реорганизации в районных медучреждениях полностью сохранится коечный фонд круглосуточных и дневных стационаров. Главным результатом реформирования станет то, что жители отдаленных районов смогут оперативно получать медицинскую помощь, в том числе консультации «узких» специалистов. В межрайонные центры пациентов будут доставлять специальные медицинские автобусы.

Продолжится в области и модернизация фельдшерско-акушерских пунктов. В настоящее время их в регионе 373. В 2019 году на средства областного бюджета планируется установить ещё 45 современных модульных ФАПа стоимостью 160,5 млн рублей.

Приступили к работе и первые пять мобильных медицинских комплекса для оказания помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек. На их приобретения было выделено около 42 млн рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации.