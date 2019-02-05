Москва, 5 февраля, 2019, 12:45 — ИА Регнум. Законопроект о дорогах на Севере России Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 5 февраля. Речь идет о дорогах, построенных в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) в 23 регионах.

Niteshift Платная дорога

В России действует правило об обеспечении возможности альтернативного проезда в отношении платных автомобильных дорог. Законопроектом для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей делаются исключения.

Правительство РФ предлагает закрепить условие бесплатного проезда легковых автомобилей по платным автомобильным дорогам (их участкам), которые не имеют альтернативного проезда и подпадают под вышеуказанные исключения.

«Альтернатива обеспечивается через бесплатность проезда», — указал первый замглавы Минтранса Иннокентий Алафинов.

Он также заверил, что «закон не повлечет повышения цен на грузы и на товары».

Закон коснется проезда по новым дорогам и мостам. Бесплатный проезд разрешат не только автомобилям, но и мотоциклам, «и иным видам транспорта», отметил Алафинов.

Рассматриваемый законопроект подготовлен в соответствии с обращением губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа по вопросу реализации проекта строительства мостового перехода через реку Пур, отмечают в правительстве.

В Госдуме опасаются, что нормы, разрешающие безальтернативное строительство платных дорог, будут распространены на всю территорию России, на такой вариант развития событий указал депутат от «Справедливой России» Валерий Гартунг.

«Мы голосуем не за идею, которую вы (представитель правительства) озвучиваете, а за текст закона. Граждане с нас потом спросят», — сказал парламентарий.