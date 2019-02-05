Москва, 5 февраля, 2019, 12:24 — ИА Регнум. Рубль 5 февраля на открытии торгов продолжает торговаться ровно посередине сформировавшегося в последние пару недель торгового канала 65−66 рублей за доллар, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Хотя, по его мнению, практически ежедневно инвесторов захлёстывают волны геополитических новостей, в центре которых растущие риски нового правительственного шатдауна в США и события в Венесуэле, рубль в настоящее время избавлен от спекулятивных атак и, что также очень важно, лишён привычного напряжения «жизни в постоянном ожидании» новых санкций: пока над правительством США висит угроза новых перерывов в работе ввиду ползучего противостояния президента Трампа и сенатских демократов, для конгрессменов США эта тема будет оставаться глубоко приоритетной над всеми остальными, в том числе и глобальными, вопросами.

«При полупустом макроэкономическом календаре до 8 февраля, когда состоится заседание по определению ключевой процентной ставки ЦБ РФ, для рубля локальную важность приобретают корпоративные события. Так, к примеру, 5 февраля в центре внимания оказалась отличная годовая финотчётность «Роснефти». По итогам 2018 года рублёвая выручка по МСФО превысила выручку 2017 г. на 37%, а чистая прибыль составила более 649 млрд руб., что выше её рекорда, установленного в 2013 году, когда нефть стоила больше $100 за баррель, и составившего 555 млрд руб.», — пояснил эксперт.

Следующая на очереди новость — ожидаемый анонс Минфина относительно параметров размещения ОФЗ на этой неделе. Пока видно, что на фоне снижения интереса к долговым инструментам развитых рынков по причине отказа ФРС США от изначальных планов по повышению учётной ставки в 2019 году интерес к российским рублёвым облигациям стабильно растёт, а это способствует увеличению спроса на рубли и в конечном итоге поддерживает отечественную валюту.

«Вероятно, 6 февраля рубль, оставаясь внутри своего вышеупомянутого «утрамбованного» коридора 65−66 рублей за доллар, приблизится к его нижней границе ввиду скопления условно позитивных новостей. Помешать этому могут какие-нибудь внешнеполитические события, в частности ситуация в Венесуэле», — предполагает Рожанковский.

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