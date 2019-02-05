Москва, 5 февраля, 2019, 12:15 — ИА Регнум. Средняя московская зарплата в 80 тысяч рублей сформирована с учётом доходов топ-менеджеров государственных и частных компаний, чьи доходы высоки, сообщил корреспонденту ИА REGNUM глава муниципального округа Таганский Москвы Илья Свиридов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зарплата

По его словам, в частном секторе и среди самозанятых граждан чаще можно встретить доход в пределах 50 тысяч.

«Если брать средний показатель с учетом зарплат различных руководителей госкорпораций, топ-менеджеров — они же в основном в Москве сосредоточены — видимо, средняя зарплата так и получается», — отметил Свиридов.

Зарплата у среднестатистического москвича, по его мнению, меньше:

«Люди самозанятые, занятые в частном секторе, думаю, таких зарплат не видят. Думаю, где-то в пределах 50 тысяч — это зарплата, которая часто встречается в Москве. Есть люди, которые и меньше получают. Научные сотрудники получают около 30 тысяч рублей».

Однако с учетом московских цен даже официальная средняя зарплата в 80 тысяч не позволит жить на широкую ногу, особенно человеку с детьми.

«Квартплата достаточно высокая, если дети, один ребенок, то дополнительно расходы на школу, секцию, питание. Как раз зарплата в 80 тысяч покроет только базовые потребности. Если заболеть, то, соответственно, нужно выложить деньги на лекарства и бюджет по швам будет трещать. На семью же одной такой зарплаты не хватит. Это мы ещё за скобками оставляем пенсионеров. Если средняя зарплата 80 тысяч, то какая средняя пенсия, 16 тысяч? Насколько это справедливо?» — отметил глава Таганского муниципального округа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Мосгорстата, в январе — ноябре 2018 года средняя заработная плата жителей Москвы превысила 80 тысяч рублей. Статистики отметили, что в сравнении с 2017 годом среднемесячные начисления в российской столице увеличились на 11,7%.