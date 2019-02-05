Екатеринбург, 5 февраля, 2019, 12:03 — ИА Регнум. Митинг против мусорной реформы в Екатеринбурге 3 февраля 2019 года содержал «странные» и «некомпетентные» лозунги. Об этом заявил глава регионального оператора «Спецавтобаза» и депутат Екатеринбургской городской думы Григорий Вихарев журналистам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорная реформа

«На митинге мы слышали совершенно странные лозунги, которые были даже не просто непрофессиональны, а некомпетентны», — заявил Вихарев.

По словам парламентария, больше всего его смутило противоречие: одни выступающие упоминали про отсутствие мусоросортировочных заводов в городе, другие — критиковали за то, что построенные заводы якобы будут мусоросжигающими.

«Я готов повстречаться с представителями этого митинга — там, знаю, была группа экологов. Никто не закрылся железным занавесом, ворота «Спецавтобазы» открыты», — пообещал депутат.

Напомним, 3 февраля 2019 года по всей стране прошли акции против введённой в ряде регионов России мусорной реформы. В Екатеринбурге из-за холодов или по иным причинам митинг собрал лишь около 150 человек.

Город и близлежащие территории попадают под муниципальное предприятие «Спецавтобаза». Тариф для жителей многоквартирных домов Екатеринбурга составляет 148,62 рубля с человека, а для частного сектора — 182,12. В других населённых пунктах тариф соответственно — 132,57 и 117,82 рубля.